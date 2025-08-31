تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي

أفاد مصدر فلسطيني خاص لشبكة "العربية"، اليوم الأحد، بأن الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، قد استشهد جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية كان يتواجد بداخلها.

وأكد المصدر أن أفرادا من عائلة أبو عبيدة وعددا من قيادات كتائب القسام عاينوا جثمانه بعد القصف وتعرفوا عليه، مشددين على أنه استشهد على الفور مع جميع من كانوا داخل الشقة المستهدفة.

وقال المصدر إن القصف الإسرائيلي أدى إلى دمار كامل للشقة ومقتل كل من كان بداخلها.

ولم يصدر حتى الآن تعقيب رسمي من كتائب القسام أو حركة حماس بشأن هذه الأنباء.