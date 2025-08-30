أمن المقاومة ينفي أنباء اغتيال أبو عبيدة.. ويكشف أهداف الاحتلال من ورائها

نفى جهاز أمن المقاومة في غزة الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بشأن اغتيال الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، مؤكدا أن هذه المزاعم تأتي في إطار حرب نفسية تستهدف ضرب تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن الاحتلال هو الجهة التي تقف وراء ترويج هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الهدف منها يتجاوز الجانب الإعلامي ليخدم أغراضا استخبارية ومعنوية محددة.

وأشار البيان إلى أن إعلام الاحتلال يتحرك وفق توجيهات أمنية صادرة عن الجيش والمخابرات، ما يجعل من أي خبر ينشره أداة لتنفيذ أهداف استراتيجية، من بينها تشويش الوعي العام وزرع البلبلة في صفوف المقاومة والشارع الفلسطيني.

وأكد "أمن المقاومة" أن تجارب سابقة أظهرت استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب، عبر نشر أخبار كاذبة عن استهداف قادة المقاومة، بهدف دفعهم ومحيطهم لاتخاذ ردود فعل تكشف مزيدًا من المعلومات التي يستفيد منها الاحتلال لاحقًا في عمليات اغتيال فعلية.

ودعا البيان المواطنين الفلسطينين إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات أو تداولها، مشددا على أنها جزء من أدوات الحرب النفسية التي يعتمدها الاحتلال لزعزعة الاستقرار الداخلي وتحقيق مكاسب استخبارية.