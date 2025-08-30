قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون

عناصر القسام
عناصر القسام
محمود نوفل

 
نشرت كتائب القسام  عبر قناتها بمنصة تليجرام صورة تحمل عبارة: نُذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر.

ويُشار إلى أن العمليات التي تقوم فصائل المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون اسفرت حتي الأن عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين من جيش الاحتلال .

و أشار الإعلام العبري إلى جيش الاحتلال بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم.

كما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع  الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن قوات الجيش تعرضت لثلاث هجمات صعبة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وشرقي مدينة حمد في خان يونس،  ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أشارت أيضا إلى فقدان الاتصال بأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وأن الجيش يبحث عنهم، فيما شاركت 6 مروحيات شاركت في إجلاء الجنود المصابين.

كما وصف الإعلام العبري الحدث الأمني الجاري في غزة بأنه “الأصعب منذ السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

و تسببت الهجمات في مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة 9 آخرين بجراح، بينهم 9 بحالة حرجة جدا.

وذكرت أن قوة إنقاذ من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت لإخراج مصابين فتعرضت لكمين ما تسبب في إصابة المزيد من الجنود.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لجأ لتفعيل “إجراء هانيبال” الذي يسمح بقتل جنود لمنع وقوعهم في الأسر.


15

سجلت السلطات الروسية  زلزال ثان بقوة 5.2 درجة يضرب سواحل بتروبافلوفسك كامتشاتسكي شرق روسيا.

ومنذ قليل ؛ ذكرت تقارير إعلامية روسية بأن شمال جزر الكوريل الروسية سجلت زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر .

والإثنين الماضي ؛ شهدت منطقة جزر الكوريل الروسية، زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة، وفق ما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فيما كان عمق الهزة حوالي 10 كيلومترات.

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم واحد من هزة أرضية أخرى بقوة 5.6 درجات ضربت الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي، ما يعكس النشاط الزلزالي المتواصل في المنطقة.
وأكد مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 00:29 صباحًا بتوقيت موسكو، عند خط العرض 51.9491 شمالًا وخط الطول 160.8598 شرقًا، على عمق يقارب 49.6 كيلومتر في المحيط الهادئ.

ولفت  المركز إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 197 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، حيث شعر السكان بالاهتزازات بشكل واضح.

ويأتي هذا الحدث بعد أقل من شهر على الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا يوم 30 يوليو الماضي، والذي بلغت قوته 8.8 درجات ووصف بأنه الأقوى منذ عام 1952، ما زاد من المخاوف بشأن تكرار الهزات الأرضية وتأثيرها على السكان والبنية التحتية في المنطقة.
 

القسام حماس جيش الاحتلال حي الزيتون جنود الاحتلال

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

