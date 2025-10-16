قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندرية
60 ٪ .. استياء نائب وزير الصحة من زيادة الولادة القيصرية بمستشفيات الإسكندرية
ياسر جلال وخالد جلال وأحمد مراد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس الشيوخ - صور
مد المهلة 6 أشهر زيادة.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء
شاهد.. زيارة تفقدية لـ بيراميدز بـ ملاعب منافسات كأس الإنتركونتننتال بقطر
373 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
فن وثقافة

إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المواقع الثقافية بالمحافظات

هيئة قصور الثقافة
هيئة قصور الثقافة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعد غد السبت 18 أكتوبر، أولى فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية".


يستهدف البرنامج مديري المواقع الثقافية الثقافية التابعة للهيئة من قصور وبيوت ومكتبات، لتنمية مهاراتهم القيادية والإدارية، وتمكينهم من أداء دورهم الثقافي والتنويري بفاعلية في المجتمع.


وينفذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، ويقدم لعدد 551 متدربا يتم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات، تضم الأولى 150 متدربا من إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فروع القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم وفرع ثقافة الدقهلية من إقليم شرق الدلتا.


وتشمل محاضرات نظرية تقدم أونلاين بواقع ستة أيام، يعقبها تدريب مباشر يشمل ورشا تفاعلية ثقافية وفنية ومالية وإدارية بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري. 


وتنفذ فعاليات البرنامج التدريبي الخاصة بالأقاليم الثقافية الأخرى تباعا، وتضم المجموعة الثانية مديري المواقع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا فروع الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية وفرعي ثقافة كفر الشيخ ودمياط من إقليم شرق الدلتا وتشمل 165 متدربا، وتشهد المجموعة الثالثة 150 متدربا من مديري المواقع الثقافية بإقليمي وسط وجنوب الصعيد الثقافي فروع أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، أما المجموعة الرابعة تضم 86 متدربا من العاملين بإقليم القناة وسيناء الثقافي فروع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء وفرع ثقافة الشرقية من إقليم شرق الدلتا.


ويأتي البرنامج في إطار خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز قدرات مديري المواقع في مجالات الاتصال، لإكسابهم مهارات التعامل مع التحديات الميدانية، وتشجيعهم على ابتكار مشروعات ثقافية قائمة على خصوصية كل منطقة، وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

