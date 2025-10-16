إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المواقع الثقافية بالمحافظات

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعد غد السبت 18 أكتوبر، أولى فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية".



يستهدف البرنامج مديري المواقع الثقافية الثقافية التابعة للهيئة من قصور وبيوت ومكتبات، لتنمية مهاراتهم القيادية والإدارية، وتمكينهم من أداء دورهم الثقافي والتنويري بفاعلية في المجتمع.



وينفذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى، ويقدم لعدد 551 متدربا يتم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات، تضم الأولى 150 متدربا من إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فروع القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم وفرع ثقافة الدقهلية من إقليم شرق الدلتا.



وتشمل محاضرات نظرية تقدم أونلاين بواقع ستة أيام، يعقبها تدريب مباشر يشمل ورشا تفاعلية ثقافية وفنية ومالية وإدارية بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.



وتنفذ فعاليات البرنامج التدريبي الخاصة بالأقاليم الثقافية الأخرى تباعا، وتضم المجموعة الثانية مديري المواقع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا فروع الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية وفرعي ثقافة كفر الشيخ ودمياط من إقليم شرق الدلتا وتشمل 165 متدربا، وتشهد المجموعة الثالثة 150 متدربا من مديري المواقع الثقافية بإقليمي وسط وجنوب الصعيد الثقافي فروع أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، أما المجموعة الرابعة تضم 86 متدربا من العاملين بإقليم القناة وسيناء الثقافي فروع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء وفرع ثقافة الشرقية من إقليم شرق الدلتا.



ويأتي البرنامج في إطار خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز قدرات مديري المواقع في مجالات الاتصال، لإكسابهم مهارات التعامل مع التحديات الميدانية، وتشجيعهم على ابتكار مشروعات ثقافية قائمة على خصوصية كل منطقة، وفقا لأهداف التنمية المستدامة.