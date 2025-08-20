مسئولون بالاحتلال: هجوم غير معلن لكتائب القسام.. ومسلحون حاولوا أسر جنود إسرائيليين

أعلن مسئولون إسرائيليون في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، أن هجوم كتائب القسام في خان يونس جنوبي قطاع غزة، سبقه هجوم آخر قبل يومين ولم يعلن عنه، موضحين، أن 8 مسلحين فلسطينيين حاولوا قبل يومين أسر جنود إسرائيليين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع واللا العبري.

وأعلنت اليوم كتائب القسام عن عملية نوعية في خان يونس جنوبي غزة، وقالت إن عناصرها تمكنت صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

وذكرت القسام أن مجاهديها اقتحموا الموقع واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع "ميركافا 4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105، كما استهدفوا عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال وتفخيخها بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.

وأضافت أن عددا من المجاهدين اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وتمكنوا أيضا من قنص قائد دبابة "ميركافا 4" وإصابته إصابة قاتلة.

وذكرت في بيانها أن عناصرها قاموا بدك المواقع المحيطة بمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، ودك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحابهم من المكان.

وأكدت أنه وفور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الهجوم استمر لعدة ساعات، وأن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن العملية ووصفتها بالاستثنائية وتحدثت عن إجلاء مصابين.