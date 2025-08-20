قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النرويج تخصص أرباح مباراة منتخبها ضد إسرائيل لدعم غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيخصص كامل أرباح مباراة منتخبه أمام إسرائيل، ضمن تصفيات كأس العالم، لدعم منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة.

وأصدر الاتحاد النرويجي، برئاسة ليزه كلافينيس، بيانا رسميا أكد فيه أن العائدات المالية ستوجه مباشرة إلى جهات إنسانية تقدم مساعدات عاجلة للمدنيين في غزة.

وقالت كلافينيس: "المعاناة المستمرة في غزة لا تسمح لنا بأن نقف موقف المتفرج. لا يمكننا أن نكون محايدين في مواجهة هذه المأساة"، مؤكدة أن الرياضة تملك قدرة فريدة على إيصال رسائل إنسانية في أوقات الأزمات.

هذا القرار تزامن مع بدء بيع تذاكر المباراة في 25 أغسطس، وأثار ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، حيث وصف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الخطوة بأنها "تسييس للرياضة"، مشيرًا بسخرية إلى قضية صيد الحيتان في النرويج، ومطالبا بتوجيه العائدات بدلا من ذلك إلى "ضحايا هجمات 7 أكتوبر" أو "دعم جهود تحرير الرهائن".

كما حذر من احتمال أن تصل الأموال إلى "جهات غير شرعية"، على حد تعبيره.

ورغم الجدل، أكد المنتخب الإسرائيلي التزامه بخوض المباراة في موعدها المقرر بالعاصمة أوسلو، في وقت بدأت فيه بعض الصحف الأوروبية تتساءل عما إذا كان هذا القرار سيضع كلًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) أمام تحد جديد بشأن الفصل بين الرياضة والسياسة.

وفي تطور آخر، دخلت رابطة المدربين الإيطاليين على خط الأزمة، بتقديم توصية للاتحاد الإيطالي تطالب فيها بدعوة "فيفا" و"يويفا" إلى تعليق مشاركة إسرائيل مؤقتا في البطولات الدولية، معتبرة أن "القيم الإنسانية التي تحملها الرياضة تفرض موقفا واضحا".

الاتحاد النرويجي لكرة القدم النرويج مبارة النرويج وإسرائيل تصفيات كأس العالم قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

فولكس فاجن تيرامونت

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

محمد صلاح

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

توتر

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد