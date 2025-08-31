قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: علي ماهر يوافق على تدريب الأهلي.. والإعلان عن إقالة ريبيرو خلال ساعات
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تتواصل حالة الغموض حول مصير "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في حي الرمال بمدينة غزة مساء السبت. 

وبينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة أصابت "شخصية بارزة" في حماس يعتقد أنها أبو عبيدة، ونفت مصادر قريبة من الحركة صحة تلك الأنباء، مما زاد من حدة الجدل والتكهنات.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها "كان 11" و"يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا عملية دقيقة باستخدام ذخائر موجهة وطائرات استطلاع استهدفت شخصية مركزية في حماس.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن الغارة نفذت بناء على معلومات استخباراتية وصفت بأنها "ثمينة"، وتمت في الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت.

ورغم عدم تأكيد هوية المستهدف رسميًا، رجحت مصادر إسرائيلية، نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز، أن المستهدف هو أبو عبيدة، في وقت أشار فيه مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن "لا فرصة للنجاة إن كان داخل المبنى لحظة القصف".

ردود الفعل الإسرائيلية:

تناول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضية خلال اجتماع "الكابينت"، قائلاً: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، ملمحا إلى أن تأخر حماس في إصدار بيان حول مقتله قد يكون مؤشرا على صحة العملية.

كما صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الغارة استهدفت "عنصرًا مركزيًا في حماس"، مع ترجيحات بنسبة 95% بنجاح العملية.

الرد الفلسطيني: تكذيب وتحذير من الحرب النفسية

من جانبها أصدر جهاز "أمن المقاومة" في غزة بيانًا يحذر فيه من الشائعات التي تروجها وسائل إعلام الاحتلال، مؤكدًا أن ما يجري يندرج ضمن "حرب نفسية تهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية وتشويش وعي الشارع الفلسطيني". 

وأضاف البيان أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الأخبار إلى تحقيق أهداف استخباراتية واستدراج ردود أفعال من قادة المقاومة.

تضارب الأنباء الميدانية

في مقابل هذا، أفادت مصادر فلسطينية لقناتي "العربية" و"الحدث" باستشهاد أبو عبيدة، مشيرة إلى أن أفرادا من عائلته وقيادات من القسام تعرفوا على جثته بعد الغارة. ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من كتائب القسام يؤكد أو ينفي تلك الرواية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وقد أسفرت الغارة التي استهدفت المبنى السكني في حي الرمال عن مقتل 7 مدنيين، وفق مصادر طبية فلسطينية، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات. كما طالت غارات أخرى شققًا وخيامًا للنازحين في نفس الحي وفي مخيم الشاطئ، مخلفة ما لا يقل عن 20 شهيدًا وعشرات الجرحى.

أبو عبيدة: رمز المقاومة وظلها

يعد أبو عبيدة، الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي أو ملامحه، أحد أبرز رموز الجناح العسكري لحماس.

ظهر لأول مرة عام 2006 عقب عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومنذ ذلك الحين بات الواجهة الإعلامية لكتائب القسام.

وقد سبق أن نجا من عدة محاولات اغتيال في سنوات مختلفة، ما جعله هدفًا دائمًا للجيش الإسرائيلي.

وكان قد صرح في آخر خطاب له، عبر تيليغرام، قبيل الغارة، أن "أي محاولة لاحتلال غزة ستكون وبالًا على إسرائيل"، مؤكدا جهوزية المقاومة للرد بقوة.

مصير أبو عبيدة حركة حماس المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجيش الإسرائيلي استشهاد أبو عبيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

آمال ماهر

عمرى ما شفت نفسي ممثلة.. آمال ماهر تكشف علاقتها بالتمثيل ومهرجان الموسيقى العربية

انتشال التميمي

مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكرم انتشال التميمي

صالون أوبرا دمنهور الثقافي

الموسم الثقافي.. أنوار المحبة عنوان صالون أوبرا دمنهور بمناسبة المولد النبوي

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد