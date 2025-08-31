كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

أكدت المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أحد أهم قادتها على الإطلاق رئيس أركانها محمد السنوار.



يلحق بذلك محمد السنوار بشقيقه الشهيد يحيى السنوار قائد حركة حماس الراحل الذي قتل أمام الكاميرات وهو يقاوم لآخر لحظة في عمره.

أكدت كتائب القسام، استشهاد رئيس أركانها محمد السنوار، في أكتوبر 2024.

ونشرت كتائب القسام، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، مجموعة من الصور قالت إنها تُنشَر لأول مرة للقادة الشهداء إسماعيل هنية «أبو العبد»، ويحيى السنوار «أبو إبراهيم»، ومحمد الضيف «أبو خالد»، ومروان عيسى «أبو البراء»، وباسم عيسى «أبو عماد»، ومحمد السنوار «أبو إبراهيم».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تورِد فيها حركة حماس محمد السنوار بوصفه شهيدًا، لتؤكِّد بذلك نبأ استشهاده.