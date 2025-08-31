قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يوضح النقطة الفاصلة في ملف الشرط الجزائي لـ ريبيرو مع الأهلي
الحياة بقى لونها كارتي .. تعليق ساخر من الغندور بعد خسارة الأهلي
ترامب ينشر صورًا بالذكاء الاصطناعي .. في زي قوات الشرطة | شاهد
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
كوميديا وتشويق .. إيناس علي تتألق في «ماما وبابا» وتكشف كواليس مليئة بالمفاجآت|فيديو
سفارة السعودية في القاهرة تعزي في ضحايا حادث قطار مرسى مطروح
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»
لو متزوج من أجنبية .. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا «تايهين»
إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»
راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة
التطبيق غدًا .. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
محمد على

أكدت المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أحد أهم قادتها على الإطلاق رئيس أركانها محمد السنوار.


يلحق بذلك محمد السنوار بشقيقه الشهيد يحيى السنوار قائد حركة حماس الراحل الذي قتل أمام الكاميرات وهو يقاوم لآخر لحظة في عمره.

أكدت كتائب القسام، استشهاد رئيس أركانها محمد السنوار، في أكتوبر 2024.

ونشرت كتائب القسام، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، مجموعة من الصور قالت إنها تُنشَر لأول مرة للقادة الشهداء إسماعيل هنية «أبو العبد»، ويحيى السنوار «أبو إبراهيم»، ومحمد الضيف «أبو خالد»، ومروان عيسى «أبو البراء»، وباسم عيسى «أبو عماد»، ومحمد السنوار «أبو إبراهيم».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تورِد فيها حركة حماس محمد السنوار بوصفه شهيدًا، لتؤكِّد بذلك نبأ استشهاده.

المقاومة حماس استشهاد محمد السنوار إسماعيل هنية ويحيى السنوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

ترشيحاتنا

حملات

1070 كجم لحوم فاسدة في قبضة الحملات التموينية بدمياط | تفاصيل

الازالة

إزالة 11 حالة تعدٍّ في التل الكبير

السيطرة على حريق

السيطرة على حريق بمصنع ملابس جاهزة في كفر الشيخ .. صور

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد