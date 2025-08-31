قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة تذبذبا ملحوظا بالبورصة والأسواق مابين ارتفاع وانخفاض، نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك على الرغم من هبوط أسعار الأعلاف.
 

 
أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 


وسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" انخفاض جديد  لتصل إلى 95 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.
بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
 

عدم استقرار البيض

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السبب الحالي في عدم استقرار أسعار البيض في الأسواق يرجع إلى تكلفة إنتاجه مثل سعر الكراتين، وزيادة أسعار المزارع، وارتفاع الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب على البيض عن الأعوام السابقة وغيرها.
 

وأوضح "الزيني"، خلال تصريحات تليفزيونية،  أن إنتاج البيض ارتفع لأكثر من 15 مليار بيضة في السنة، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعاره خلال الأشهر القادمة مع دخول إنتاج جديد.
 

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن تذبذب سعر السلعة في الأسواق يخضع للعرض والطلب، وأن زيادة منافذ البيع والتسويق ستؤدي إلى انخفاض أسعاره، مضيفاً أن هناك تراجعاً في أسعار الدواجن.

