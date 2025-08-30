ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر في بلبيس

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين – شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية – الرقابة التموينية بقطاع تموين جنوب الشرقية بحضور عاطف عراقي ، ومصطفى بيومى أحد أعضاء اللجنة وتحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مهندس عبدالكريم عوض الله بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٤) محضر مخالفة و ضبط ( ٣ طن و ٣٠٠ كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم و دواجن و مصنعاتهما و أسماك مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.