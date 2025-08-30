ضبط مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التموينية والأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات المجمدات لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ببندر الأقصر بتنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع الطب البيطري.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة متابعة المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية والغير غذائية قبل طرحها بالأسواق والتأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة مجمدات بناحية شارع يوسف حسن - بندر الاقصر لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأجمالى وزن عدد ٣٢ كيلوجرام جرام دواجن وسحق وكفتة وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط عدد ٣ محلات جزارة لحوم بلدية لذبحهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وإجمالي المضبوطات عدد ٦ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وصالحة للاستهلاك الآدمي وضبط أخر لعدم إعلان عن الأسعار محل جزارة.

كما تم ضبط عدد من المخابز البلدية مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقرر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأخرى لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بذلك.