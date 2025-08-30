قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
قرار عاجل .. منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد
المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1لـ 2 مليار دولار سنويًا
وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي
أصغر إمام جامع.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة التموينية والأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات المجمدات لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ببندر الأقصر  بتنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع الطب البيطري.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة متابعة المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية والغير غذائية قبل طرحها بالأسواق والتأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة مجمدات بناحية شارع يوسف حسن - بندر الاقصر لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأجمالى وزن عدد ٣٢ كيلوجرام جرام دواجن وسحق وكفتة وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط عدد ٣ محلات جزارة لحوم بلدية لذبحهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وإجمالي المضبوطات عدد ٦ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وصالحة للاستهلاك الآدمي وضبط أخر  لعدم إعلان عن الأسعار محل جزارة.

كما تم ضبط عدد من المخابز البلدية مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقرر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأخرى لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بذلك.

الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

ترشيحاتنا

الأزهر يعلن عن أول خمس فتيات يختمن القرآن في جلسة واحدة

الأزهر يعلن عن أول 5 فتيات يختمن القرآن في جلسة واحدة

وزارة الأوقاف

الأوقاف: مولد الهادي البشير.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

الدكتور محمد الضويني، وكيل شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الضويني: مبادرة يوم السرد القرآني تهدف لغرس القيم القرآنية والنبوية في نفوس الأجيال

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد