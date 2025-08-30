جامعة الأقصر تختتم فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "كن مستعدًا"

اختتمت جامعة الأقصر، برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "كن مستعدًا"، والتي ينظمها مركز التطوير المهني بالجامعة، بإشراف الدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، مدير المركز؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

برنامج الأسبوع الثاني للمبادرة؛ تضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والقيادية بما يؤهل المشاركين مواءمة متطلبات سوق العمل، وتحدياته.

وأشارت رئيس جامعة الأقصر إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على أنشطة المبادرة والذي يعكس وعيهم بأهمية الاستفادة من هذه الفرص.

فيما أوضح مدير مركز التطوير المهني أن الأسبوع الثاني شهد توسيع نطاق الأنشطة لتشمل عددًا أكبر من الطلاب من مختلف الكليات، مع الحرص على تنويع البرامج بما يتناسب مع تخصصاتهم واحتياجاتهم المستقبلية.