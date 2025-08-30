قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
محافظات

جامعة الأقصر تختتم فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "كن مستعدًا"

شمس يونس

اختتمت جامعة الأقصر، برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "كن مستعدًا"، والتي ينظمها مركز التطوير المهني بالجامعة، بإشراف الدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، مدير المركز؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

برنامج الأسبوع الثاني للمبادرة؛  تضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والقيادية بما يؤهل المشاركين مواءمة متطلبات سوق العمل، وتحدياته.

وأشارت رئيس جامعة الأقصر إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على أنشطة المبادرة والذي يعكس وعيهم بأهمية الاستفادة من هذه الفرص.

فيما أوضح مدير مركز التطوير المهني أن الأسبوع الثاني شهد توسيع نطاق الأنشطة لتشمل عددًا أكبر من الطلاب من مختلف الكليات، مع الحرص على تنويع البرامج بما يتناسب مع تخصصاتهم واحتياجاتهم المستقبلية.

