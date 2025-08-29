قرار وزاري ببدء الدراسة بالدراسات العليا بكلية التربية جامعة الأقصر

أعلنت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، صدور القرار الوزاري رقم 1721 بالموافقة على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الأقصر من العام الجامعي 2025_2026.

ووجهت رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ مؤكدة أن هذا القرار يمثل إضافة علمية جديدة؛ تسهم في دعم مسيرة جامعة الأقصر وتوسيع مجالاتها الأكاديمية والبحثية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والإقليمي، وتلبي تطلعات الخريجين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا داخل المحافظة دون الحاجة للانتقال إلى جامعات أخرى.

وأوضح الدكتور وليد عبد الله عميد الكلية، بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا في برامج:الدبلومة المهنية_ الدبلومة المهنية المتقدمة (الخاصة)_ الماجستير في التربية _ دكتوراه الفلسفة في التربية

طبقا لنظام الساعات المعتمدة.

وأشار إلى أنه يتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا بكلية التربية بدءًا من الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/٣١ إلى ٢٠٢٥/٩/٢٥ على أن تبدأ الدراسة في آخر اسبوع من سبتمبر ٢٠٢٥.