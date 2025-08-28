مياه الأقصر: الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي الجوايدة بإسنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن الإنتهاء من أعمال الإصلاح الطارئة لخط طرد الصرف الصحي قطر ٧٠٠ مم التابع لمحطة صرف صحي رقم (٣) بمنطقة الجوايدة بمركز إسنا، وذلك بعد تعرضه لكسر مفاجئ خلال الساعات الماضية، مما نتج عنه إنقطاع المياه فى مدينة إسنا بالكامل والمناطق التابعة لها.

وكان قد تابع اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، من موقع الكسر فور حدوثه، حيث تابع ميدانياً أعمال الإصلاح لحظة بلحظة، ووجّه فرق الطوارئ بسرعة التدخل وإنجاز أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن. كما قام بالاطمئنان على توافر المعدات اللازمة للعمل ومتابعة أداء الفرق الفنية على الأرض حتى اكتمال الإصلاح.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بالتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في قطاع الصرف الصحي، لإنهاء أعمال الإصلاح التى إستمرت أكثر من ٢٦ ساعة متواصلة حتى تمت إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأوضحت الشركة أن ضخ المياه عاد تدريجياً إلى معدلاته الطبيعية في مدينة إسنا والمناطق المحيطة، بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وإصلاح الكسر وغسيل الشبكات، مؤكدة استمرار متابعة الشبكات للتأكد من استقرار الضغوط.

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي اعتذارها للمواطنين عن إنقطاع المياه وتأثر الخدمات فى تلك الفترة خلال تنفيذ أعمال الإصلاح، مثمنة تعاونهم وتفهمهم، ومؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بتقديم الخدمة لأهالي محافظة الأقصر.