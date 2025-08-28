تموين الأقصر.. افتتاح معرض «أهلاً مدارس» بأرمنت وضبط نصف طن ردة خشنة مجهولة المصدر بإسنا

اعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن مواصلت مديرية التموين وإداراتها المختلفة حملاتها التموينية المكثفة لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية وضبط المخالفات والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية وغير الغذائية قبل طرحها للمواطنين.

وقد أسفرت الحملات الصباحية عن تحرير 17 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية، أبرزها ضبط مخبز تصرف في 4 أجولة دقيق بلدي مدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم وجود ماكينة صرف، إلى جانب مخالفات أخرى.

وفي سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التموين بإنشاء معارض «أهلاً مدارس» بجميع المحافظات، تم افتتاح معرض أهلاً مدارس بمركز ومدينة أرمنت لتوفير احتياجات المواطنين من الملابس والأحذية والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة، على أن يتم افتتاح معارض مماثلة تباعاً في مختلف مراكز محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة.

كما تمكنت إدارة تموين أرمنت من ضبط 40 كيلو حلويات مولد نبوي مجهولة المصدر بدون فواتير أو بيانات، إضافة إلى ضبط 4 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز إسنا، أسفرت الحملات عن ضبط 20 جوال ردة خشنة بإجمالي نحو نصف طن مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات، بجانب ضبط منشأتين (مخابز سياحية) تدار بدون ترخيص. كما تم ضبط إحدى محطات تموين السيارات لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت، بالإضافة إلى غلق تاجرين تموينيين أثناء مواعيد العمل دون مبرر، ومخالفات بعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للجمهور.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.