قبل دقائق من غلق الصناديق.. احتشاد ناخبي الشيوخ بلجان التصويت بالأقصر

قبل دقائق قليلة من غلق صناديق الاقتراع شهدت لجان محافظة الأقصر توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذين احتشدوا أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وسط أجواء وطنية وتنظيم دقيق يعكس حرص الأهالي على المشاركة حتى اللحظات الأخيرة من عملية التصويت

وفي لجنة قرية العديسات بمركز الطود تجمعت حشود من الناخبين أمام أبواب اللجنة حيث امتدت الطوابير لتضم الرجال والنساء وكبار السن والشباب الذين أصروا على الإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق الصناديق للمساهمة في حسم المقعد المتبقي للمحافظة تحت قبة مجلس الشيوخ والذي يتنافس عليه المرشحان محمد عبدالعليم الضبعاوي و محمد محمود يس

وقد ساهمت الإجراءات التنظيمية والتأمين المكثف من الأجهزة الأمنية في تيسير دخول وخروج الناخبين وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها حتى ختامها واستعداداً لبدء عمليات الفرز فور إغلاق اللجان