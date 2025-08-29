مدينة الأقصر تنفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة حي جنوب

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد أحمد غريب مدير الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات إستهدفت شوارع المدينة المنورة وموقف أرمنت - البياضية بحي جنوب مدينة الأقصر .

أسفرت الحملة عن رفع إشغالات وضبط بعض المضبوطات الإدارية المتنوعة والتحفظ عليها تضمنت ( عربة كارو، وعدد 2 فاترينة، و5 طاولات خشبية، وعدد 8 كرسى)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.