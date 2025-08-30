أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر تنظم برنامجًا تدريبيًا حول البحث العلمي

برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بقيادة الدكتور أسامة ابو النصر، عميد الكلية؛ فعاليات البرنامج التدريبي عن البحث العلمي، والذي ينظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، بقيادة الدكتور محمود علام، رائد الأسرة، وبالشراكة مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعة الأقصر، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة.



حاضر بفاعليات اليوم الأول للتدريب الدكتورة وفاء ربيع، مدرس الرياضيات، بكلية العلوم جامعة الأقصر، والتي تناولت بالشرح تعريف البحث العلمي، وأهدافه، وأخلاقياته، بالإضافة للتعريف بأنواع البحث العلمي.

وشهد اليوم الثاني للبرنامج التدريبي، تنظيم ورشة عمل حول جمع البيانات والتحليل الاحصائي حاضرها الدكتور باسم عبد العاطي،المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

واختتم البرنامج بورشة عمل عن كتابة الورقة البحثية وتأثير البحث العلمي على المجتمع والصناعة، حاضرها الدكتور حسن سعدي عبد العال الأستاذ المساعد بكلية العلوم.

وأوضح الطالب عبد الرحمن عوض، مقرر عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، ورئيس اتحاد الطلاب بجامعة الأقصر أن البرنامج التدريبي؛ جاء في إطار حرص الأسرة على دعم الطلاب و رفع مستواهم العلمي والبحثي، مشيرًا إلى انعقاد البرنامج على مدار ثلاثة أيام، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة على حرصها الدائم على الدعم المتواصل لجهود وأنشطة الأسرة وتوجيهها بتسهيل كافة الإجراءات التنظيمية لكافة الأحداث والفعاليات.