قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء التشغيل التجريبي لمبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد بمجمع الأقصر

مجمع الاقصر
مجمع الاقصر
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن التشغيل التجريلي لمبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد المتكاملة بمستشفى الأقصر الدولي، بعد استكمال أعمال الإحلال والتطوير والتجهيز وفق أحدث المعايير العالمية الطبية والفندقية، وبتكلفة استثمارية إجمالية تجاوزت 280 مليون جنيه، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتقديم خدمات شاملة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالصعيد.

وأوضحت الهيئة أن مبنى الدوران الجديد بلغت تكلفة تجهيزه وانشاؤه ربع مليار جنيه، وهو مخصص بالكامل لإقامة المرضى، حيث يضم غرف إقامة فندقية مزودة بأحدث التجهيزات الطبية، مع أنظمة متطورة للتحكم المركزي في التهوية والتكييف وخدمات ذكية لمتابعة احتياجات المرضى، بما يعزز الراحة النفسية والجسدية ويساعد على سرعة الشفاء. 

وأكدت أن التصميم الفندقي الحديث للمبنى يمثل إضافة مهمة ليس فقط على مستوى خدمة المرضى المحليين، بل أيضًا في دعم مكانة محافظة الأقصر كمقصد رائد للسياحة العلاجية في مصر، من خلال تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الخدمة الطبية المتقدمة والراحة الفندقية الراقية التي تضاهي المستشفيات الدولية.

أحدث أجهزة السونار والتخطيط

وأوضحت الهيئة أن وحدة النساء والتوليد الجديدة تمثل طفرة في خدمات صحة المرأة بمحافظة الأقصر، وتكلفة تجهيزها بلغت 30 مليون جنيه، حيث تضم كُشكين للولادة الطبيعية، وغرفة عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة والمناظير الجراحية، فضلًا عن غرف رعاية متكاملة ما قبل الولادة وما بعدها، وأقسام خاصة لمتابعة ورعاية الطفل باستخدام أحدث أجهزة السونار والتخطيط، بما يتيح التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بسرعة وكفاءة عالية، وأشارت إلى أن الوحدة بدأت بالفعل في استقبال المرضى وشهدت نجاح إجراء أولى عمليات الولادة والتدخلات الجراحية منذ الساعات الأولى للتشغيل، وهو ما يعكس جاهزية الكوادر الطبية والفنية وتجهيزات الوحدة على أعلى مستوى.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تشغيل مبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد يعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية داخل محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في خدمات مجمع الأقصر الطبي الدولي الذي يعد أكبر صرح طبي متكامل في إقليم الصعيد.

وأضاف السبكي أن مجمع الأقصر الطبي الدولي صرح طبي مكون من خمس مباني ويضم 11 غرفة عمليات كبرى، و26 حضّانة أطفال، و22 ماكينة غسيل كلوي، و61 سريرًا داخليًا، و42 عيادة خارجية، و54 سريرًا لإقامة الأطباء والتمريض، إلى جانب قاعة مؤتمرات كبرى تستوعب 150 فردًا، وأربع قاعات تدريب متطورة، وأقسام متكاملة للأشعة والمعامل، بالإضافة إلى بنك دم إقليمي يخدم الأقصر والمحافظات المجاورة.

 وأكد أن المجمع قدم منذ بدء تشغيله أكثر من مليون خدمة طبية شملت مختلف التخصصات والجراحات وخدمات الطوارئ والعناية المركزة، ليصبح مرجعًا طبيًا رئيسيًا يخدم أهالي المحافظة والصعيد.

واختتم السبكي بأن هذه المشروعات تعكس نجاح خطة الهيئة في تطوير المستشفيات والمجمعات الطبية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء المنتفعين ويرفع مستوى جودة التجربة العلاجية، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر تمتلك الآن مقومات قوية تجعلها واحدة من أبرز المقاصد الرائدة للسياحة العلاجية في مصر، مستفيدة من مكانتها السياحية الفريدة وتاريخها الحضاري العريق، إلى جانب بنيتها الصحية المتطورة التي باتت تضاهي كبرى المؤسسات العلاجية العالمية.

التشغيل التجريبي الأقصر هيئة الرعاية الصحية الطبية الفندقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

المتهم

رفض دفع إتاوة.. القبض على عاطل تعدى على سائق ميكروباص بالضرب

المتهمون

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بصفع طفل في كفر الشيخ

سيدة المرج المتهمة

أنا ما بيهمنيش الحكومة.. أمن القاهرة يلقي القبض على سيدة المرج وجارتها

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد