أول مستشفى متخصص لزراعة الكبد في مصر.. خطوة الرئيس السيسي تعزز الرعاية الصحية

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه في عام 2001، أصيب أحد الزملاء بسرطان الكبد، وقام بالسفر لإجراء عملية جراحية في اليابان، ومن هنا جاءت الفكرة، للعمل على القيام بعملية زراعة الكبد في مصر.

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تعلمنا عمليات زراعة الكبد خلال فترة الثمانينيات، مؤكدا أنه قمنا بما يقرب 20 حالة في فترة 6 سنوات.

وتابع استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، أنه كان لدينا حلم أن يكون لدينا مبنى ومستشفى متخصص في مجال زراعة الكبد، في عام 2018، وبعد مجهودات كبيرة، كان هناك قرار من الرئيس السيسي بتجهيز المبنى حتى يكون صالح للعمل.