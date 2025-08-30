شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 30 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ومحال التجزئة، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن في الجيزة.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن نحو 115 جنيها، بينما بلغ سعره للمستهلك في المحال التجارية حوالي 125 جنيها للكيلو.



سعر الفراخ الساسو اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ الساسو عند 88 جنيها في البورصة، فيما يباع للمستهلك بنحو 98 جنيها للكيلو.



سعر الفراخ الأمهات اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها في بورصة الدواجن، بينما يطرح للمستهلك بسعر يقارب 70 جنيها للكيلو في المحال التجارية.



أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض البلدي: بين 125 و130 جنيها.

كرتونة البيض الأحمر: بين 140 و145 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض: بين 135 و140 جنيها.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية عند مستوى 63 جنيها للتجار، فيما تراوح سعره للمستهلك بين 66 و73 جنيها للكيلو حسب اختلاف المناطق ونقاط البيع.



سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات بيع الدواجن بالأسواق المحلية ما بين 190 و210 جنيهات.



أسعار الكتاكيت اليوم السبت 30 أغسطس 2025

الكتكوت الأبيض عمر يوم: بين 25 و25.5 جنيها.

الكتكوت الساسو: بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر: بين 7 و7.5 جنيه.

الكتكوت المشعر: بين 7.5 و8 جنيهات.



أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سعر طن العلف الباد: 22,000 جنيه.

سعر طن العلف النامي: 21,800 جنيه.

سعر طن العلف البادي نامي: 21,000 جنيه.

سعر طن علف البياض 16: 19,200 جنيه.

وتستقر أسعار الدواجن ومنتجاتها في السوق اليوم، وسط متابعة من التجار والمستهلكين لأي تغيرات قد تحدث مع استمرار تحرك أسعار الأعلاف عالميا ومحليا.