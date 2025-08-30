قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
محمد غالي

شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 30 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ومحال التجزئة، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن في الجيزة.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن نحو 115 جنيها، بينما بلغ سعره للمستهلك في المحال التجارية حوالي 125 جنيها للكيلو.


سعر الفراخ الساسو اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ الساسو عند 88 جنيها في البورصة، فيما يباع للمستهلك بنحو 98 جنيها للكيلو.
 

سعر الفراخ الأمهات اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها في بورصة الدواجن، بينما يطرح للمستهلك بسعر يقارب 70 جنيها للكيلو في المحال التجارية.
 

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض البلدي: بين 125 و130 جنيها.

كرتونة البيض الأحمر: بين 140 و145 جنيها.

كرتونة البيض الأبيض: بين 135 و140 جنيها.
 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية عند مستوى 63 جنيها للتجار، فيما تراوح سعره للمستهلك بين 66 و73 جنيها للكيلو حسب اختلاف المناطق ونقاط البيع.
 

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات بيع الدواجن بالأسواق المحلية ما بين 190 و210 جنيهات.


أسعار الكتاكيت اليوم السبت 30 أغسطس 2025

الكتكوت الأبيض عمر يوم: بين 25 و25.5 جنيها.

الكتكوت الساسو: بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر: بين 7 و7.5 جنيه.

الكتكوت المشعر: بين 7.5 و8 جنيهات.
 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سعر طن العلف الباد: 22,000 جنيه.

سعر طن العلف النامي: 21,800 جنيه.

سعر طن العلف البادي نامي: 21,000 جنيه.

سعر طن علف البياض 16: 19,200 جنيه.

وتستقر أسعار الدواجن ومنتجاتها في السوق اليوم، وسط متابعة من التجار والمستهلكين لأي تغيرات قد تحدث مع استمرار تحرك أسعار الأعلاف عالميا ومحليا.

أسعار الدواجن الفراخ البيضاء سعر الفراخ البلدي أسعار الفراخ أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البيضه أسعار الفراخ البيضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.. ونواب: خطوة للجودة وتحسين نمو الاقتصاد

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي

ناجي الشهابي لـصدى البلد: نخوض الانتخابات البرلمانية مع التيار الإصلاحي الحر والائتلاف الوطنى على المقاعد الفردية في كل المحافظات

صناعة السيارات

برلماني: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد