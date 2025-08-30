يهتم المواطنون بالخارج بمبادرة بيتك في مصر، حيث تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها لإطلاق الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة بيتك في مصر المخصصة للمصريين بالخارج.

بيتك في مصر

وذلك اعتبارا من اليوم، السبت 30 أغسطس 2025، في خطوة تهدف إلى ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم عبر إتاحة فرص مميزة لامتلاك وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمشروعات الدولة الحديثة.

تفاصيل الطرح الأول لمبادرة بيتك في مصر

الطرح الأول يتضمن 1380 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، على أن يستمر الحجز حتى 4 سبتمبر 2025، فيما يتم اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر 2025.

المرحلة الثانية كاملة تشمل 3000 وحدة متنوعة بين السكني والتجاري والإداري، بما يعكس حرص الدولة على توفير بدائل متعددة تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج.

تسهيلات وخصومات للمصريين بالخارج

الطرح يتضمن مزايا استثنائية، من بينها خصم يصل إلى 7% من أسعار الوحدات، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات كاملة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بدعم المصريين المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار العقاري داخل مصر.

شروط الحجز وخطوات التقديم لمبادرة بيتك في مصر

وعملية الحجز تتطلب سداد مبلغ جدية حجز بقيمة 5 آلاف دولار لكل وحدة، على أن يتم التقديم إلكترونيا فقط عبر الموقع الرسمي للمبادرة: beitakfemisr.com، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الحجز.

ربط المصريين بالخارج بمشروعات الوطن بمبادرة بيتك في مصر

وتعد مبادرة “بيتك في مصر” من أهم المشروعات القومية الموجهة للجاليات المصرية بالخارج، حيث تمنحهم فرصة مباشرة للارتباط بالوطن من خلال امتلاك وحدات سكنية أو استثمارية في المدن الجديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.

المدن والمشروعات المطروحة لمبادرة بيتك في مصر

يتضمن الطرح وحدات ضمن عدة مشروعات قومية كبرى جاءت كالآتي:

مشروع ديارنا في مدن: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.

مشروع سكن مصر في مدن: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة.

مشروع دار مصر في مدينتي: بدر، برج العرب الجديدة.

مشروع جنة في مدينتي: المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.

مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر، وفالي تاورز إيست في مدينة العبور الجديدة.