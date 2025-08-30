قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
قرار عاجل .. منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد
المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1لـ 2 مليار دولار سنويًا
وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي
أصغر إمام جامع.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل الطرح الأول لمبادرة «بيتك في مصر»

بيتك في مصر
بيتك في مصر
محمد غالي

يهتم المواطنون بالخارج بمبادرة بيتك في مصر، حيث تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها لإطلاق الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة بيتك في مصر المخصصة للمصريين بالخارج.

بيتك في مصر

وذلك اعتبارا من اليوم، السبت 30 أغسطس 2025، في خطوة تهدف إلى ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم عبر إتاحة فرص مميزة لامتلاك وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمشروعات الدولة الحديثة.

تفاصيل الطرح الأول لمبادرة بيتك في مصر

الطرح الأول يتضمن 1380 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، على أن يستمر الحجز حتى 4 سبتمبر 2025، فيما يتم اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر 2025. 

المرحلة الثانية كاملة تشمل 3000 وحدة متنوعة بين السكني والتجاري والإداري، بما يعكس حرص الدولة على توفير بدائل متعددة تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج.

تسهيلات وخصومات للمصريين بالخارج

الطرح يتضمن مزايا استثنائية، من بينها خصم يصل إلى 7% من أسعار الوحدات، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات كاملة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بدعم المصريين المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار العقاري داخل مصر.

شروط الحجز وخطوات التقديم لمبادرة بيتك في مصر

وعملية الحجز تتطلب سداد مبلغ جدية حجز بقيمة 5 آلاف دولار لكل وحدة، على أن يتم التقديم إلكترونيا فقط عبر الموقع الرسمي للمبادرة: beitakfemisr.com، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الحجز.

ربط المصريين بالخارج بمشروعات الوطن بمبادرة بيتك في مصر

وتعد مبادرة “بيتك في مصر” من أهم المشروعات القومية الموجهة للجاليات المصرية بالخارج، حيث تمنحهم فرصة مباشرة للارتباط بالوطن من خلال امتلاك وحدات سكنية أو استثمارية في المدن الجديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.

المدن والمشروعات المطروحة لمبادرة بيتك في مصر

يتضمن الطرح وحدات ضمن عدة مشروعات قومية كبرى جاءت كالآتي:

مشروع ديارنا في مدن: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.
مشروع سكن مصر في مدن: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة.
مشروع دار مصر في مدينتي: بدر، برج العرب الجديدة.
مشروع جنة في مدينتي: المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر، وفالي تاورز إيست في مدينة العبور الجديدة.

بيتك في مصر المصريون بالخارج مبادره مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانه .. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالأداب تضعها فى الكلبش

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية: تحسن الأداء المالي مكن الدولة من توسيع برامج الحماية الاجتماعية

أرشيفية

المالية: تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليارا المستورد

أرشيفية

المالية: تحفيز حركة السلع والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد