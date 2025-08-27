قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح

ضبط 171 كيلو لحوم و دواجن فاسدة بإحدى قاعات الأفراح بأسيوط
ضبط 171 كيلو لحوم و دواجن فاسدة بإحدى قاعات الأفراح بأسيوط
إيهاب عمر

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة على إحدى قاعات الأفراح بمدينة أسيوط وذلك بعد واقعة تسمم 16 شخصًا أثناء حضورهم حفل زفاف.

وأسفرت الحملة عن ضبط عن 171 كيلو و400 جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة فضلا عن كميات من المنتجات المنتهية صلاحيتها كانت تُستخدم في إعداد الطعام المقدم للمعازيم.

 ضبط171.400 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة

وأوضح الدكتور جمال سيد مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، أن الحملة باشرت مهامها في فحص الأغذية المقدمة داخل القاعة. وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط _171.400 كجم_ من اللحوم والدواجن الفاسدة، إضافة إلى كميات من المنتجات  منتهية الصلاحية، كانت تُستخدم في إعداد الطعام المقدم للمدعوين. 

وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، وفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤولين عن الواقعة، ومحاسبة المتسببين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بأسيوط على أهمية الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية عند التعامل مع الاغذية ذات الاصل الحيواني لما لذلك من دور حيوي في حماية صحة المواطنين ومنع وقوع حوادث تسمم مماثلة، مشددة على ضرورة التأكد من صلاحية المكونات الغذائية وتطبيق إجراءات السلامة في كل مراحل الإعداد لضمان جودة وسلامة الوجبات المقدمة

يأتي ذلك في أعقاب حادث تسمم وقع داخل إحدى قاعات الأفراح بمنطقة الأزهر بأسيوط، حيث تحولت أجواء الاحتفال إلى حالة من الذعر والارتباك بعد إصابة أكثر من 16 شخصًا بأعراض تسمم غذائي حاد، إثر تناولهم وجبات غذائية تبين لاحقًا أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجميعهم الآن بحالة مستقرة.

مديرية الطب البيطري أسيوط قاعات الأفراح تسمم 16 شخصًا حفل زفاف اللحوم والدواجن الفاسدة الاشتراطات الصحية

