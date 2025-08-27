قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط محطتين بحوزتهما 47 طن وقود وتحرير 504 محاضر تموينية

إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 504 محاض متنوعة، ضد المخابز البلدية والأسواق خلال أسبوع من الحملات الرقابية، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأسعار.

 ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتعبئة مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الحملات التي قادها خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، شملت المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين ومنافذ "جمعيتي"، وأسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، فقد تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتعبئة مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، وضبط محطتين للوقود بمركزي ساحل سليم والفتح ثبت تلاعبهما في معايير الضخ وتجميعهما نحو 47 طنًا من البنزين والسولار بدون وجه حق.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 157 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 150 كيلو جرامًا من الفول منتهي الصلاحية و50 لترًا من الزيوت المستعملة، إلى جانب 132 لفة سلك كهربائي بدون فواتير و5 جراكن مبيدات مجهولة المصدر. كما تم التحفظ على 144 جوال من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء داخل مطحن بقرية العصارة بمركز الفتح.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة الرقابية تمكنت أيضًا من رصد مخالفات لتجار تموين ومستودعات بوتاجاز تمثلت في التصرف في 100 أسطوانة بوتاجاز، والتلاعب بكميات من السلع المدعمة شملت 753 كجم من السكر التمويني و363 زجاجة زيت و194 كيس مكرونة، كما تم تحرير محاضر لغلق بعض المستودعات والمحال التموينية، وضبط سجائر تباع بأعلى من السعر الرسمي، فضلًا عن منشآت تعمل دون ترخيص وأخرى لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار.

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 423 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة، إلى جانب عدم وجود لوحات بيانات أو موازين دقيقة، والتصرف في كميات من الدقيق وحرمان المواطنين من بونات الصرف.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بشكل دوري على مستوى المراكز والقرى لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، أو عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg
.

