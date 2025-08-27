قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط: بدء الدراسة ببرنامج الأمن السيبراني في كلية الحاسبات والمعلومات

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج الأمن السيبراني بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات) بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من العام الجامعي المقبل، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة الكلية.

مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن إطلاق البرنامج يمثل إضافة نوعية للجامعة وخطوة مهمة نحو إعداد كوادر متميزة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية ومواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن استحداث البرنامج يأتي في إطار رؤية الجامعة للتوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتلبي متطلبات التحول الرقمي والأمن المعلوماتي، مع تعزيز البحث العلمي بما يسهم في رفع مكانة الجامعة وخدمة جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن.

توفير تعليم متطور في مجال الأمن السيبراني

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن البرنامج يستهدف توفير تعليم متطور في مجال الأمن السيبراني، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا، فضلًا عن إنتاج بحوث تطبيقية متخصصة وتقديم الاستشارات العلمية والفنية لمختلف القطاعات، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي المجتمعي عبر الدورات التدريبية والندوات.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد إلى أن البرنامج يمنح الطلاب مزيجًا متكاملًا من المعارف النظرية والمهارات التطبيقية، حيث يتدربون على أمن الشبكات ونظم التشغيل، وتحليل الثغرات الأمنية واكتشاف الهجمات الإلكترونية، واستخدام أدوات الاختراق الأخلاقي، وتصميم أنظمة حماية متقدمة، وتطبيق معايير التشفير وتأمين البيانات. وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يهتم أيضًا بتنمية المهارات القيادية والتواصلية وإعداد الخريجين للعمل بكفاءة في البيئات الاحترافية، والمشاركة في المبادرات الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي.

 ويهدف برنامج الأمن السيبراني؛ إلى إعداد متخصصين مؤهلين بالأسس النظرية والتطبيقية في هذا المجال بما يمكّنهم من المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، فضلًا عن إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الأثر المباشر على التنمية المتكاملة، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية للهيئات والقطاعات المختلفة. كما يسعى البرنامج إلى إعادة تأهيل خريجي الكليات الأخرى وفقًا لمتطلبات سوق العمل من خلال دبلومات تطبيقية، وتعميق الوعي باستخدام تقنيات الأمن السيبراني ورفع كفاءة المؤسسات عبر الدورات التدريبية المتخصصة. ويعمل كذلك على التعاون مع الجهات المتخصصة لتطوير وتعريب البرمجيات والتطبيقات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وعقد الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وإجراء البحوث المشتركة، إلى جانب اقتراح إنشاء وحدات بحثية متقدمة تعزز من مكانة الجامعة في هذا المجال الحيوي.

أسيوط جامعة أسيوط برنامج الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات العام الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

المطبعة

54 ألف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة

الأطفال الضحايا

القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى التسول بمصر الجديدة

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد