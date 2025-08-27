جامعة أسيوط: بدء الدراسة ببرنامج الأمن السيبراني في كلية الحاسبات والمعلومات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج الأمن السيبراني بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات) بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من العام الجامعي المقبل، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة الكلية.

مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن إطلاق البرنامج يمثل إضافة نوعية للجامعة وخطوة مهمة نحو إعداد كوادر متميزة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية ومواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن استحداث البرنامج يأتي في إطار رؤية الجامعة للتوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتلبي متطلبات التحول الرقمي والأمن المعلوماتي، مع تعزيز البحث العلمي بما يسهم في رفع مكانة الجامعة وخدمة جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن.

توفير تعليم متطور في مجال الأمن السيبراني

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن البرنامج يستهدف توفير تعليم متطور في مجال الأمن السيبراني، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا، فضلًا عن إنتاج بحوث تطبيقية متخصصة وتقديم الاستشارات العلمية والفنية لمختلف القطاعات، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي المجتمعي عبر الدورات التدريبية والندوات.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد إلى أن البرنامج يمنح الطلاب مزيجًا متكاملًا من المعارف النظرية والمهارات التطبيقية، حيث يتدربون على أمن الشبكات ونظم التشغيل، وتحليل الثغرات الأمنية واكتشاف الهجمات الإلكترونية، واستخدام أدوات الاختراق الأخلاقي، وتصميم أنظمة حماية متقدمة، وتطبيق معايير التشفير وتأمين البيانات. وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يهتم أيضًا بتنمية المهارات القيادية والتواصلية وإعداد الخريجين للعمل بكفاءة في البيئات الاحترافية، والمشاركة في المبادرات الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي.

ويهدف برنامج الأمن السيبراني؛ إلى إعداد متخصصين مؤهلين بالأسس النظرية والتطبيقية في هذا المجال بما يمكّنهم من المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، فضلًا عن إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الأثر المباشر على التنمية المتكاملة، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية للهيئات والقطاعات المختلفة. كما يسعى البرنامج إلى إعادة تأهيل خريجي الكليات الأخرى وفقًا لمتطلبات سوق العمل من خلال دبلومات تطبيقية، وتعميق الوعي باستخدام تقنيات الأمن السيبراني ورفع كفاءة المؤسسات عبر الدورات التدريبية المتخصصة. ويعمل كذلك على التعاون مع الجهات المتخصصة لتطوير وتعريب البرمجيات والتطبيقات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وعقد الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وإجراء البحوث المشتركة، إلى جانب اقتراح إنشاء وحدات بحثية متقدمة تعزز من مكانة الجامعة في هذا المجال الحيوي.