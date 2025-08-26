محافظ أسيوط: نصف مليون جنيه لدعم التعليم الفني| تفاصيل

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، بحضور المحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمقر الغرفة بحي شرق.

دعم المبادرات التنموية والمشاركة المجتمعية

ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بالاستثمار ودور الغرفة في دعم المبادرات التنموية والمشاركة المجتمعية، بما يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء كل من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومحمود ثابت مستشار الغرفة، وأعضاء مجلس إدارتها.

وفي كلمته، استعرض محافظ أسيوط أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة في قطاعات متعددة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات واستغلال الإمكانات المتاحة لزيادة فرص العمل وتعزيز العائد الاقتصادي.

كما أكد على حرص المحافظة على وضع حلول عاجلة للمشكلات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

تدريب طلاب التعليم الفني والشباب على الحرف اليدوية

وشدد اللواء هشام أبو النصر على الدور المحوري للغرفة التجارية في دعم خطط التنمية، خاصة في مجالات تدريب طلاب التعليم الفني والشباب على الحرف اليدوية والمشروعات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة عبر إعادة التدوير، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة للمحافظة.

تجهيز ورش التعليم الفني بمسبك حديد

وخلال الاجتماع، أعرب المحافظ عن تقديره لقرار مجلس إدارة الغرفة التجارية بالتبرع بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح مديرية التربية والتعليم بأسيوط، لتجهيز ورش التعليم الفني بمسبك حديد حديث يتيح تدريب الطلاب على تصنيع وإصلاح أغطية الصرف الصحي، بما يخدم احتياجات الأحياء والمراكز.

كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي المنقضي، مؤكداً استمراره في دعم مشروعات التنمية وتعزيز دور التعليم الفني كركيزة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.