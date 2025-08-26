قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: نصف مليون جنيه لدعم التعليم الفني| تفاصيل

إجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط
إجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، بحضور المحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمقر الغرفة بحي شرق.

 دعم المبادرات التنموية والمشاركة المجتمعية

ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بالاستثمار ودور الغرفة في دعم المبادرات التنموية والمشاركة المجتمعية، بما يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء كل من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومحمود ثابت مستشار الغرفة، وأعضاء مجلس إدارتها.

وفي كلمته، استعرض محافظ أسيوط أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة في قطاعات متعددة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات واستغلال الإمكانات المتاحة لزيادة فرص العمل وتعزيز العائد الاقتصادي. 

كما أكد على حرص المحافظة على وضع حلول عاجلة للمشكلات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

 تدريب طلاب التعليم الفني والشباب على الحرف اليدوية

وشدد اللواء هشام أبو النصر على الدور المحوري للغرفة التجارية في دعم خطط التنمية، خاصة في مجالات تدريب طلاب التعليم الفني والشباب على الحرف اليدوية والمشروعات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة عبر إعادة التدوير، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة للمحافظة.

تجهيز ورش التعليم الفني بمسبك حديد

وخلال الاجتماع، أعرب المحافظ عن تقديره لقرار مجلس إدارة الغرفة التجارية بالتبرع بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح مديرية التربية والتعليم بأسيوط، لتجهيز ورش التعليم الفني بمسبك حديد حديث يتيح تدريب الطلاب على تصنيع وإصلاح أغطية الصرف الصحي، بما يخدم احتياجات الأحياء والمراكز.

كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي المنقضي، مؤكداً استمراره في دعم مشروعات التنمية وتعزيز دور التعليم الفني كركيزة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

أسيوط اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية الغرفة التجارية المصرية هيئة تنمية الصعيد تدريب طلاب التعليم الفني الحرف اليدوية المشروعات الإنتاجية تنشيط الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

ترشيحاتنا

كوابيس

هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟ الإفتاء ترد

علي جمعة

علي جمعة: كان النبي له منهج خاص وبرنامجٌ تربويٌّ طبِّقه بين أصحابه من أجل إقامتهم على القيم الأخلاقية المثالية

علي جمعة

علي جمعة: عليكم بهذا العمل في شهر المولد النبوي

بالصور

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

النجم الساطع 2025
النجم الساطع 2025
النجم الساطع 2025

إلهام شاهين تستعرض جمالها على البحر

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد