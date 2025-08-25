بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن.. إغلاق 12 مخبزا في حملة تموينية بأسيوط

أعلنت مديرية التموين أسيوط، اليوم الاثنين، غلق 12 مخبز بلدي وتحرير 277 محضر للمخابز البلدية مابين محاضر نقص وزن ومخالفة مواصفات.

إغلاق 12 مخبز في حملة تموينية بأسيوط

وقال خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن اجتماع لجنة التظلمات بالمديرية أسفر عن غلق 12 مخبز بلدى وذلك لإنتاجهم خبز بلدى ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام فى الرغيف الواحد بمراكز الفتح، وديروط، ومنفلوط، وابنوب، والقوصية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير عدد 277 محضر للمخابز البلدية مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانية وغلق بالأقفال الحديدية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف فى كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام ابوالنصر محافظ اسيوط بتكثيف الحملات التموينية فى مختلف أرجاء المحافظة للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.