قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025
تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط..تسليم الدفعة الثانية من تعويضات أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ

تسليم الدفعة الثانية من تعويضات أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ لـ 75 أسرة ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة
تسليم الدفعة الثانية من تعويضات أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ لـ 75 أسرة ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن الأهالي وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة.

تسليم الدفعة الثانية من التعويضات المالية لعدد 75 أسرة

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم تسليم الدفعة الثانية من التعويضات المالية لعدد 75 أسرة من قاطني العمارتين المتبقيتين بمساكن الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بمركز أسيوط، وذلك بعد تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي تضمنت صرف التعويضات لـ 70 أسرة من أهالي عمارتين بالمنطقة نفسها، ليصل إجمالي المستفيدين حتى الآن إلى 145 أسرة، ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

 توفير مساكن بديلة آمنة

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التطوير يستهدف توفير مساكن بديلة آمنة ولائقة بالأهالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إزالة مصادر الخطر عن المواطنين وإحلال مناطق غير آمنة بمساكن حديثة تليق بالإنسان المصري.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على دعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وستظل سندًا لهم حتى نحقق معًا التنمية المنشودة ونرفع مستوى معيشة أهالينا في أسيوط.

أسيوط التعويضات مساكن الإيواء منطقة عرب المدابغ مركز أسيوط صندوق التنمية الحضرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في علاج وصيانة المقتنيات الأثرية

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

زاهى حواس

رئيس نادي كاتانيا الإيطالي يستقبل زاهي حواس ويهديه قميص الفريق موقعا باسمه

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد