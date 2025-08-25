أسيوط..تسليم الدفعة الثانية من تعويضات أهالي مساكن الإيواء بعرب المدابغ

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن الأهالي وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة.

تسليم الدفعة الثانية من التعويضات المالية لعدد 75 أسرة

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم تسليم الدفعة الثانية من التعويضات المالية لعدد 75 أسرة من قاطني العمارتين المتبقيتين بمساكن الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بمركز أسيوط، وذلك بعد تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي تضمنت صرف التعويضات لـ 70 أسرة من أهالي عمارتين بالمنطقة نفسها، ليصل إجمالي المستفيدين حتى الآن إلى 145 أسرة، ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

توفير مساكن بديلة آمنة

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التطوير يستهدف توفير مساكن بديلة آمنة ولائقة بالأهالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إزالة مصادر الخطر عن المواطنين وإحلال مناطق غير آمنة بمساكن حديثة تليق بالإنسان المصري.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على دعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وستظل سندًا لهم حتى نحقق معًا التنمية المنشودة ونرفع مستوى معيشة أهالينا في أسيوط.