محافظ أسيوط يشهد انطلاق المؤتمر العلمي لإدارة مراقبة الأغذية

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، والذي انعقد بقاعة التدريب التابعة للمديرية بحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال سلامة الغذاء ومراقبته.

حضر المؤتمر الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور عبد المالك محمود، مدير عام الطب الوقائي، إلى جانب الدكتورة عزة بدري، مدير إدارة مراقبة الأغذية ورئيس المؤتمر، وعدد من المسؤولين والمختصين، فضلًا عن ممثلين عن المطاعم والعاملين في صناعة الأغذية بالمحافظة.

تعزيز سلامة الغذاء ومأمونيته

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية، حيث أكدت الدكتورة عزة بدري أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء ومأمونيته، والتوعية بطرق الوقاية من العدوى المنقولة عبر الطعام والشراب، إضافة إلى استعراض الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية.

الحد من مشكلات التسمم الغذائي

وفي كلمته، أشاد المحافظ بالدور الحيوي لإدارة مراقبة الأغذية في متابعة المنشآت الغذائية، ومطابخ المستشفيات، والمطاعم، لضمان وصول وجبات صحية وآمنة للمواطنين. كما نوه بدور المكاتب المركزية في فحص العاملين بمجال تجهيز وتصنيع الأغذية واستخراج الشهادات الصحية لهم، مؤكدًا أن المؤتمر يسهم في رفع الوعي الصحي والحد من مشكلات التسمم الغذائي التي تنتج غالبًا عن ممارسات غير سليمة في التعامل مع الطعام.

وأشار المحافظ إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية وورش العمل لما لها من دور في تطوير مهارات العاملين وتنمية خبراتهم، فضلًا عن نشر ثقافة السلامة الغذائية بين أصحاب المنشآت.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتكامل الجهود الرقابية بما يضمن توفير غذاء آمن للمجتمع، عبر تطبيق سياسات وقوانين قائمة على أسس علمية متوافقة مع المعايير الدولية، مع تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة وزيادة وعي المواطنين بالتداول السليم للأغذية.

واختتمت الفعاليات بتكريم اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين حافظ، وكيل الوزارة، للدكتورة عزة بدري وفريق مراقبة الأغذية، بمناسبة حصول إدارة مراقبة الأغذية بأسيوط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2025.