الكيلو بـ77 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم بكل أنواعها

اسعار الفراخ اليوم الخميس
اسعار الفراخ اليوم الخميس
رشا عوني

حالة من الاستقرار تشهدها الأسواق في أسعار الدواجن البيضاء والبلدي وكذلك سعر كيلو البانيه،وذلك بعد الزيادة التي شهدتها مؤخراً أسعار  الفراخ بالأسواق وفقاً لبورصة الدواجن، حيث استقرت الأسعار مقارنة بالأسبع الماضي بعد زيادة سعر الفراخ البيضاء 2جنيه للكيلو.

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم وسعر البانيه اليوم وسعر كرتونة البيض في الأسواق .. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم


وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس إلى 62 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك بين 67 و77 جنيهًا

اسعار الفراخ البيضاء اليوم


أسعار الفراخ الساسو اليوم


كما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس إلى 100 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في السوق للمستهلك بين 105 و115 جنيهًا

أسعار الفراخ البلدي اليوم


كما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس في السوق للمستهلك بين 100 و130 جنيهًا، وفق المنطقة السكنية

اسعار الفراخ البلدي

سعر الفراخ الأمهات اليوم


سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن نحو 60 جنيهًا للتاجر، فيما يُطرح للمستهلك في المحال التجارية بسعر يقترب من 70 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البانيه اليوم الخميس

سجل سعر كيلو البانيه في محلات بيع الدواجن بالأسواق المحلية اليوم مستوى يتراوح بين 190 و210 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الخميس

كرتونة البيض البلدي: بين 125 و130 جنيهًا
كرتونة البيض الأحمر: بين 140 و145 جنيهًا
كرتونة البيض الأبيض: بين 135 و140 جنيهًا

سعر كرتونة البيض
