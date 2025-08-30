قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الزراعة: تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

اعتمد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي، وتطوير برامج التحسين الوراثي بما يحقق الأمن الغذائي.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وحرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال إن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة المزارع، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن اللجنة المسئولة عن هذا الأمر ستعمل على تطبيق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي من خلال تطبيق أحدث الأساليب والتقنيات العلمية.

من جهته، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لافتا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس المركز أنه سيتم العمل من خلال اللجنة على تطوير برامج متكاملة للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية والداجنة وتحسينها بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن اعتماد اللائحة التنفيذية للجنة يمثل خطوة محورية لتنسيق الجهود بين الباحثين والمربين والقطاع الخاص، بما يتيح استنباط سلالات جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخات المصريه وأكثر إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

من جهته، أكد الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعيه لشئون الإنتاج، أن اللجنة ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للسلالات المتاحة، ما سيسهل وضع خطط استراتيجية للتوسع في الإنتاج. 

وقال إن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما الأفريقية والعربية، وتؤكد دور مصر الريادي كمركز إقليمي لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه اللجنة، أنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الموارد الوراثية وحماية حقوق الملكية الفكرية للسلالات المستنبطة، وتطبيق نظام "حق المربي" للسلالات الحيوانية.

وذكر الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني ومقرر اللجنة، أن اللجنة تهدف إلى تأسيس إطار مؤسسي وعلمي فعال لإدارة السلالات المحلية والمستوردة. 

وأضاف أن هذا الإطار سيضمن تطوير برامج تحسين وراثي متقدمة، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك. وبذلك، ستعمل اللجنة على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية.

ويترأس اللجنة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتضم في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والبيطرية من المعاهد والجهات البحثية المتخصصة والجامعات المصرية.

