حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب

هل يجوز قول "زارنا النبي" للضيف؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأجاب "جمعة" عن السؤال قائلا: نعم يجوز قول ذلك للضيف، لأن الناس حولت حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وشأن تعظيمه في القلوب إلى مثل تلك العبارات التي تخللت في الوجدان المصري ، فإذا زارهم عزيز شبهوه بزيارة النبي لهم.

ونوه خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك أن في ذلك التشبيه تعظيم لسيدنا رسول الله، لأن الشخص لم يجد من العبارات ما يعبر بها عن مدى سعادته بزيارة هذا العزيز سوى أن يشبهه بذلك، وكأنه قد هلَّ عليه رسول الله ودخل عليه فيقول له "زارنا النبي" يعنى كأنه قد زارنا النبي.



ولفت إلى أن هذا من تحويل العقائد إلى برامج عمل تؤثر في العبارات واللغة وقواعد التفكير المستقيم والحياة الاجتماعية.

وأشار إلى أننا كنا نجد البائعين الجائلين منذ 50 سنة وهم ينادون على سلعتهم بالصلاة على النبي، فيقول البائع “يا جمال النبي”، وكأن جمال سلعته ذكره بجمال المحبوب، وذلك المحبوب لدى الكافة هو سيدنا النبي، ثم بعد ذلك يذكر أنواع السلع الت يقوم ببيعها.



وذكر أننا لا نجد هذا فى العالم إلا في الجو المصري عندما تشبع بالإسلام، فيقول “يا أخي صلى على النبي” حتى ذكرها المسلم وغير المسلم، وعندما يجد شخصا في حالة غضب يقول له “طيب ما تصلي على النبي”.



وبين أن هذا الوجدان وهذا التشبع بعقيدة المسلمين أمر نراه ولكن بدأ السؤال عنه عند جاءت النابتة الذين لا يعرفون الحب وبدأوا يسألون هذا.

حكم قول "إحنا زارنا النبي" للضيف

وقالت دار الإفتاء إن ما اعتاده المصريون من قولهم للزائر: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم هو من العادات المستحسنة، التي يقصدون بها حصول بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس الزيارة استبشارًا بقدوم الزائر؛ لما فيها من جبر خاطر الزائر وإدخال الفرح على قلبه، وإثارة مشاعر الشوق وبعث الهمم الكوامن والعزائم السواكن إلى أشرف الخلائق، والاستزادة من اتصال الأمة بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعنى المقصود معنى مجازي وليس على الحقيقية.