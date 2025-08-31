قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى.. الإفتاء توضح

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى
حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى
إيمان طلعت

“ما حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى؟”، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.


وبينت في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وأوضحت أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، والذى يقدر ب85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري.

وأضافت الإفتاء أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على جيرانه الفقراء، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

ما حكم إخراج زكاة المال لشخص يريد أن يعالج نفسه ولا يستطيع؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم إخراج زكاة المال لشاب يحتاج إلى إجراء تركيبات لأسنانه لأنه فقد أسنانه الأمامية ويجد صعوبة في الأكل؟”.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن هذا علاج ويجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لإنسان لا يقوى أو لا يستطيع أن يعالج نفسه.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان أن يجعل زكاة ماله في شراء دواء أو إجراء عملية جراحية أو شراء طرف صناعي لمن لا يستطيع، أو الحجز لفقير في المستشفى ليعالج.

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس وأدوية؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه “هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟”، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك، ولكن ينوى بها الزكاة، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه، فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناءً خروجا من الخلاف، فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج، وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وتابع: “من أراد أن يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فلا مانع من هذا بشرط أن يكونوا فى حاجة إلى هذه الملابس والأطعمة، ولا يذهب ليشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة إليها، فقد يعطي لهم طعاما وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا أن يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما أو مالا أو ملابس”.

وأشار إلى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات، وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

الزكاة أدوية للمرضى حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى الإفتاء زكاة المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى.. الإفتاء توضح

الأوقاف تعقد (674) مجلسًا فقهيًّا بعنوان "أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ"

الأوقاف تعقد 674 مجلسًا فقهيًّا بعنوان أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ

حكم الصلاة على سجادة من حرير

حكم الصلاة على سجادة حرير.. الإفتاء تجيب

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد