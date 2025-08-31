آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصدر الفنان حمادة هلال، مؤشرات البحث تريند عبر محرك البحث جوجل، بعد سرقة فيلته من قبل الخادمة. 

ولم يعلق حمادة هلال، على واقعة السرقة حتى الآن، وكان آخر ظهور له قبل الواقعة في حفل زفاف، شاركه عبر ستوري إنستجرام. 

سرقة فيلا حمادة هلال

وأشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب السرقة خادمة الفنان حمادة هلال التي قامت بسرقة هاتف محمول ومشغولات ذهبية من الفيلا.

وشكلت أجهزة مباحث القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة ومراجعة المسروقات من الفيلا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الفنان حمادة هلال أفاد بتعرّضه للسرقة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة الأولية أن أصابع الاتهام تشير إلى الخادمة هي التي قامت بسرقة محتويات من الفيلا وفرت هاربة.

ومازالت فرق المباحث في القاهرة تواصل تحرياتها وفحص الكاميرات ورفع الأدلة من فيلا حمادة هلال للوقوف على أسباب وملابسات السرقة.

أعمال حمادة هلال

وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “ياحبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع يوتيوب، في 27 أغسطس الجاري. 

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وضم مسلسل “المداح ” نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

كان الفنان حمادة هلال أعلن عن اعتذاره عن حفله بمراسي في يوليو الماضي، وذلك عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب.

