إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
ترامب: أريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسأفعل ذلك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل

كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن قبول ضخ استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بقيمة بلغت 103.16 مليار جنيه بما يعادل 2.17 مليار دولار من أصل 98 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من أكثر من 920 طلبا من مؤسسة ومستثمرا محليا ودوليا.

وأعلنت الحكومة  أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة

وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لهذه النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.

تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 59.511 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 514 طلب.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.589% وأعلي سعر بنسبة 25.64% وأقل سعر بنسبة 25.44%.

ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 42.646 مليار جنيه من أصل  38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 406 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.674% وأقل نسبة 26.491% وأعلي سعر بنسبة 26.74%.

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
