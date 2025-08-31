بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن الأقرب لتولي الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أعتقد أن الكابتن حسام البدري أو الكابتن علي ماهر هما الأقرب لتولي تدريب النادي الأهلي".

مباراة الأهلي وبيراميدز

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، حيث جاء الأول في الدقيقة 5 من انطلاق اللقاء بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم، ليضعها في شباك محمد الشناوي معلنًا تقدم بيراميدز مبكرًا.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 68 برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.