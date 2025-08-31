أحمد حسن يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد ريبيرو مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن الشرط الجزائي في عقد خوسيه ريبيرو مع النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر: هناك شرط جزائي بين الأهلي وريبيرو يفيد بدفع راتب ٣ شهور في حال اتخاذ أي طرف فسخ العقد من طرف واحد".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.