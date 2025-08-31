إعلامي يوضح النقطة الفاصلة في ملف الشرط الجزائي لـ ريبيرو مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي لو قام بتفعيل عقد خوسيه ريبيرو في شهر مايـو الماضي، فإن الـ3 أشهـر تكون قد مرت بالفعل على تاريخ تعيينه، وسيكون النادي مُلزمًا بدفع الشرط الجزائي، في هذه الحالة.

وقال عبر برنامجه بلس 90: تاريخ تعيين ريبيرو مع الأهلي سيكون هو النقطة الفاصلة، لو تم تفعيل العقد بدءًا من 1 يونيو فإن اليوم الأحد هو ختام الأشهر الثلاثة ويكون من حق النادي إخطار المدرب بقرار رحيله دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأضاف: للإيضاح، فإن النقطة الفاصلة في دفع الأهلي للشرط الجزائي من عدمه، هو تاريخ تفعيل العقد بشكل رسمي، لأن النادي أعلن عن التعاقد معه في نهاية شهر مايـو الماضي عقب ختام منافسات بطولة الدوري المصري، لكن بداية العمل الفعلي في شهر يونيو بعد ما تولى المسئولية قبل كأس العالم للأندية.