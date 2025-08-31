بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»

انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي المستوى الذي يقدمه الأهلي في بداية الموسم تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"كنا أوّل ناس في اللعيب نقول: المدرب ده ضعيف وأقل بكتير من مستوى الفريق، ساعتها قالوا: (اخرج منها… لازم ياخد فرصته)، واتقال عليّا إني أنا اللي بهد الفرقة!"

وأضاف ساخرًا: "يا سلام… قال وجوده هو اللي حيبني الفرقة! فاكر يا هندسة؟"

مباراة الأهلي وبيراميدز

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بيراميدز بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي هدفي اللقاء لصالح بيراميدز؛ الأول في الدقيقة الخامسة بعد متابعة لكرة كريم حافظ المرتدة من القائم، والثاني في الدقيقة 68 برأسية متقنة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.