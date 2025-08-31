ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا

ظهر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الهدف المبكر الذي سجله المنافس أربك حساباته وكان له تأثير مباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وقال ريبيرو: “هدف بيراميدز المبكر أثّر على أداء اللاعبين، والظروف كانت صعبة للغاية. الحالة النفسية والتوتر ظهرا بشكل واضح، ولم نكن مستعدين للتعامل مع الموقف بالشكل المطلوب”.

وأوضح المدرب البرتغالي أن فريقه قدّم شوطًا أول أفضل نسبيًا، لكنه أشار إلى أن الأمور تغيّرت في الشوط الثاني: "في البداية كان لدينا بعض الأفضلية، لكن في الشوط الثاني لم نصنع فرصًا حقيقية وفقدنا التوازن تمامًا، وهذا كان الأسوأ بالنسبة لنا."

وعن حصيلة النتائج حتى الآن، قال: “خضنا 4 مباريات وحصدنا 5 نقاط فقط. نحن بحاجة إلى الوقت حتى نظهر بشكل أفضل. الآن تركيزنا الأكبر ينصب على تحسين الأداء وتحقيق الانتصارات، لأن دورنا مساعدة الفريق في الوصول إلى طموحات الجماهير”.

وشدّد ريبيرو على أن الضغوط داخل النادي الأهلي كبيرة جدًا، لكنه يتعامل معها باحترام: "العمل في الأهلي صعب للغاية وليس سهلًا كما يعتقد البعض. أنا أحترم الجميع حتى المنتقدين، وأعلم أن الجماهير لا تريد شيئًا سوى الفوز. نحن أول من يشعر بالحزن على هذه النتائج."

واختتم تصريحاته برسالة تفاؤل للجماهير: “ليس لدي أدنى شك أن أداء الأهلي سيتحسن في الفترة القادمة، وسنظهر بالصورة التي تليق بتاريخ النادي وطموحات مشجعيه”.