قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص
زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق
أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025
انصحوهم ولا تفضحوهم.. أمين الفتوى: سلبيات الصوفية من بسطاء أخطأوا التعبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

ريبيرو
ريبيرو
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام وجود مفاجأة تتعلق بالشرط الجزائي في عقد خوسيه ريبيرو مع الأهلي، حيث أوضح أنه في حال إقالته خلال أول 3 أشهر من توليه منصب المدير الفني للفريق، فلن يحصل على أي مبالغ مالية، وأن إقالته لن تكلّف النادي أي مقابل مالي.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار: “وفقًا لمعلوماتي، فإن تفعيل العقد بين خوسيه ريبيرو والأهلي بدأ رسميًا من الأول من يونيو الماضي، وبالتالي إذا تم إخطار المدرب غدًا بالرحيل، فلن يتم دفع أي شرط جزائي، وذلك بحسب ما وصلنا من مصادر داخل النادي الأهلي”.

واختتم: “إدارة الكرة بالنادي الأهلي نجحت في ضم لاعبين مميزين، لكن اللوم يقع عليها في التعاقد مع خوسيه ريبيرو”.

ريبييرو الأهلي بيراميدز دورى نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

بالصور

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد