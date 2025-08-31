إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام وجود مفاجأة تتعلق بالشرط الجزائي في عقد خوسيه ريبيرو مع الأهلي، حيث أوضح أنه في حال إقالته خلال أول 3 أشهر من توليه منصب المدير الفني للفريق، فلن يحصل على أي مبالغ مالية، وأن إقالته لن تكلّف النادي أي مقابل مالي.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار: “وفقًا لمعلوماتي، فإن تفعيل العقد بين خوسيه ريبيرو والأهلي بدأ رسميًا من الأول من يونيو الماضي، وبالتالي إذا تم إخطار المدرب غدًا بالرحيل، فلن يتم دفع أي شرط جزائي، وذلك بحسب ما وصلنا من مصادر داخل النادي الأهلي”.

واختتم: “إدارة الكرة بالنادي الأهلي نجحت في ضم لاعبين مميزين، لكن اللوم يقع عليها في التعاقد مع خوسيه ريبيرو”.