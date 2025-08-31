حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل

أكد الإعلامي أمير هشام أن بيراميدز حقق فوزًا مستحقًا على الأهلي، الذي ظهر بصورة سيئة جدًا ولم يظهر في ملعب السلام على الإطلاق، مشيرًا إلى أن خوسيه ريبيرو مدرب لا يليق بالنادي الأهلي، وأن مستوى الصفقات الجديدة مخيب للآمال حتى الآن.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار: “يجب رحيل ريبيرو في أقرب وقت، فهناك لاعبون لا يصلحون للعب في صفوف الأهلي، وهناك لاعبين يمكن أن نقول لهم (كفاية كده). الأهلي يمتلك عناصر هي الأفضل في الدوري وإفريقيا، لكن العيب في المدير الفني”.

وأضاف: “لا أحد يعلم ماذا يحدث، فالأهلي أنفق مبالغ كبيرة لجلب لاعبين، لكنه تعاقد مع مدرب أقل من المطلوب. مارسيل كولر، المدرب السابق الذي تعرض لانتقادات عارمة، كان يمتلك سيرة ذاتية قوية عند التعاقد معه، أما ريبيرو فلا يمتلك CV قويًا، وأكبر إنجاز له كان الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وقيادة فريق في الدوري الفنلندي”.

وتابع: “استمرار ريبيرو مضيعة للوقت، والأهلي يدرس في هذه اللحظات إقالة المدرب الإسباني من منصبه. وأتوقع أن يصدر النادي قرارًا برحيله وتعيين مدرب آخر”.

وأكمل: “هناك أصوات كثيرة داخل النادي الأهلي تطالب بتعيين حسام البدري، الذي يستطيع ضبط الأمور سريعًا داخل الفريق. الأهلي يحتاج إلى مدير فني صاحب شخصية قوية”.

وزاد: “جماهير الأهلي في المدرجات طالبت بسرعة رحيل خوسيه ريبيرو، وقد قامت بدورها على أكمل وجه، حتى جاءت لحظة في المباراة انفجرت غضبًا تجاه المدرب واللاعبين”.

وأشار هشام إلى أنه شاهد مستوى سيئًا جدًا للاعبين، خاصة تريزيجيه: “لا أحد يعرف ماذا يريد أن يثبت لنفسه وللجماهير. محمد علي بن رمضان كان يحاول، لكن من حوله لم يساندوه، ومحمد هاني وباقي اللاعبين كانوا بعيدين تمامًا”.

وأضاف: “الأهلي بلا ظهير أيسر، والفريق يعاني من عدم وجود لاعب جيد في هذا المركز حاليًا. دخل الفريق بظهير أيسر واحد فقط وهو محمد شكري، وكان الأفضل الاحتفاظ بكريم الدبيس. الأهلي أيضًا بلا خط دفاع، بل إن دفاع مركز شباب كان أفضل من دفاع اليوم. وقد يكون الأهلي أخطأ في إدارة ملف رامي ربيعة، الذي كان الأفضل في مصر خلال الموسمين الماضيين، وكان يجب تجديد عقده لأنه أفضل مدافع في مصر”.

واختتم هشام: “دفاع الأهلي كان (شوارع) وسيئًا إلى درجة لا توصف داخل الملعب. جمهور الأهلي غاضب بشدة، والوضع كان صعبًا للغاية في ملعب السلام اليوم. هناك أمور كثيرة خاطئة في الأهلي بشكل واضح، ولابد أن يصدر قرار سريع من إدارة النادي الأهلي برحيل المدرب فورًا”.