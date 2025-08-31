الحياة بقى لونها كارتي .. تعليق ساخر من الغندور بعد خسارة الأهلي

علّق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "الحياة بقت لونها كارتي، وأنا كارتك وانت كارتي."

وأضاف: "النهاردة النادي الأهلي مش بامبي خالص، الأهلي سيئ للغاية، جماهير الأهلي قالت: العب بقى يا عم، خلي عندك دم. وبالدم والروح الماتش مش هيروح. واستمعنا يا خطيب: النادي الأهلي ده بتاعنا."

وتابع: "الأهلي أضعف السنة دي عن السنين اللي فاتت، تكوين الفرقة مش بكثرة النجوم، لكن بالروح والجدية اللي معروف عنها الأهلي، والدوري ساخن جدًا."

وختم: "تكوين الفرقة مش بكثرة الهجوم، لكن بالروح والأداء والجدية اللي معروف بيها الأهلي."

مباراة الأهلي وبيراميدز

هُزم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجّل المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في مرمى الأهلي، الأول في الدقيقة 5 بعد متابعة كرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليسكنها في شباك محمد الشناوي، معلنًا تقدم بيراميدز مبكرًا، والثاني في الدقيقة 68 برأسية رائعة على يمين حارس الأهلي.