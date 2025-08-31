مش قصة مدير فني | لاعبو بيراميدز أرجل.. نادر شوقي يهاجم فريق الأهلي

انتقد نادر شوقي وكيل اللاعبين، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة بالدوري في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال شوقي عبر حسابه على منصة "إكس": "أما يبقى لاعب بيراميدز أرجل من لاعب النادي الأهلي يبقى في مشكلة كبيرة، مش قصة مدير فني بس".



بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز ..مهيب عبد الهادي يفتح النار علي ريبيرو : فاكر ياهندسة

انتقد الاعلامي مهيب عبد الهادي ، المستوى الذي يقدمه الفريق في بداية الموسم تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة بالدوري.

وقال مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كنا أوّل ناس في اللعيب نقول: المدرب ده ضعيف وأقل بكتير من مستوى الفريق.

ساعتها قالوا: “اخرج منها… لازم ياخد فرصته”، واتقال عليّا إني أنا اللي بهد الفرقة!".

وأضاف :"يا سلام… قال وجوده هو اللي حيبني الفرقة ! فاكر يا هندسة".



مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.