إعلامي يوضح النقطة الفاصلة في ملف الشرط الجزائي لـ ريبيرو مع الأهلي
الحياة بقى لونها كارتي .. تعليق ساخر من الغندور بعد خسارة الأهلي
ترامب ينشر صورًا بالذكاء الاصطناعي .. في زي قوات الشرطة | شاهد
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
كوميديا وتشويق .. إيناس علي تتألق في «ماما وبابا» وتكشف كواليس مليئة بالمفاجآت|فيديو
سفارة السعودية في القاهرة تعزي في ضحايا حادث قطار مرسى مطروح
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»
لو متزوج من أجنبية .. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا «تايهين»
إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»
راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة
التطبيق غدًا .. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل
رياضة

مش قصة مدير فني | لاعبو بيراميدز أرجل.. نادر شوقي يهاجم فريق الأهلي

الأهلي
الأهلي
علا محمد

انتقد نادر شوقي وكيل اللاعبين، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة بالدوري في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وقال شوقي عبر حسابه على منصة "إكس": "أما يبقى لاعب بيراميدز أرجل من لاعب النادي الأهلي يبقى في مشكلة كبيرة، مش قصة مدير فني بس".


بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز ..مهيب عبد الهادي يفتح النار علي ريبيرو : فاكر ياهندسة

انتقد الاعلامي مهيب عبد الهادي ، المستوى الذي يقدمه الفريق في بداية الموسم تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة بالدوري.

وقال مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كنا أوّل ناس في اللعيب نقول: المدرب ده ضعيف وأقل بكتير من مستوى الفريق.
ساعتها قالوا: “اخرج منها… لازم ياخد فرصته”، واتقال عليّا إني أنا اللي بهد الفرقة!".

وأضاف :"يا سلام… قال وجوده هو اللي حيبني الفرقة ! فاكر يا هندسة".


مباراة الأهلي وبيراميدز 
هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.

نادر شوقي وكيل اللاعبين الأهلي بيراميدز بالدوري الدوري المصري الممتاز

