رياضة

لا أبحث عن أعذار | «ريبيرو» يوجّه رسالة لجماهير الأهلي: نحتاج الصبر والإيمان بالمشروع

ريبيرو
ريبيرو
رباب الهواري

أكد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يدرك حجم الضغوط الواقعة عليه في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع النتائج وعدم رضا الجماهير عن أداء الفريق، لكنه شدد على أن مشروعه مع القلعة الحمراء لم يكتمل بعد، وأن الفريق ما زال في منتصف الطريق نحو بناء شخصية كروية واضحة المعالم.

"لا أعذار.. لكنني أحتاج الوقت"

قال ريبيرو في تصريحاته: "لا أريد أن أختلق أي أعذار، فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتقي. لكن هدفي الأول هو صناعة هوية واضحة للفريق، وهو أمر يحتاج إلى وقت حتى يستوعب اللاعبون أفكاري. نحن حالياً في منتصف الطريق، وأعرف جيداً أن عامل الوقت ليس في صالحي، لكنني أطلب مزيدًا منه حتى نتمكن من تطبيق ما نعمل عليه داخل التدريبات."

تفهّم غضب الجماهير

وأضاف المدرب الإسباني أنه يتفهم تمامًا حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي في هذه المرحلة، موضحًا: "جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالانتصارات، وهذا ما أعلمه جيدًا. لذلك أتفهم مشاعر الغضب، لكنني أطلب منهم بعض الصبر حتى ننجح في تجاوز هذه المرحلة الصعبة."

وأوضح ريبيرو أن فلسفته التدريبية تقوم على بناء فريق منظم يمتلك هوية هجومية ودفاعية متوازنة، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها، بل تتطلب عملاً مستمرًا وتراكمًا في الأداء. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا على المستويين الفني والذهني، مع وعد ببذل أقصى جهد لإعادة الأهلي إلى موقعه الطبيعي في صدارة المنافسات المحلية والقارية.

واختتم ريبيرو تصريحاته برسالة مباشرة إلى جماهير الأهلي قائلاً: "أقدّر دعمكم وضغطكم في الوقت نفسه، وأعدكم أن الفريق سيعود أقوى. فقط نحتاج إلى العمل المتواصل والإيمان بالمشروع حتى نصل إلى ما يليق بتاريخ النادي العريق."

