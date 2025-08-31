بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو

انتقد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر به الفريق الأحمر في مباراته أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الأهلي لم يُقدّم أي شكل فني أو خطورة هجومية طوال اللقاء.

وقال أبو مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي لم يصنع أي فرصة حقيقية على مرمى بيراميدز، وكان غائبًا تمامًا من الناحية الهجومية، وهو أمر لا يليق بحجم وقيمة النادي الأهلي.

أضاف «الأهلي أكبر من أي لاعب داخل الفريق، فلا يمكن الاعتماد على اسم أو نجم بعينه، فالمجموعة هي من تصنع الفارق».

صفقات الأهلي

وعن مستوى بعض اللاعبين، أوضح أبو مسلم: «محمود حسن تريزيجيه لم يقدم أي إضافة حقيقية منذ انضمامه، بينما أرى أن محمد علي بن رمضان هو أفضل صفقات الأهلي هذا الموسم».

كما وجه انتقادات حادة للمدير الفني ريبيرو، قائلًا: «ريبيرو لا يصلح أن يقود الأهلي، ورحيله بات حتميًا، فإدارة النادي ارتكبت خطأ كبيرًا بالتعاقد معه».

اختتم: «إمام عاشور لاعب مهم للغاية، لكن الأهلي لا يجب أن يكون معتمدًا على لاعب واحد فقط، بل على منظومة كاملة داخل الملعب».