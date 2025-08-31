قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
توك شو

بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو

محمد البدوي

انتقد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر به الفريق الأحمر في مباراته أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الأهلي لم يُقدّم أي شكل فني أو خطورة هجومية طوال اللقاء.

وقال أبو مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي لم يصنع أي فرصة حقيقية على مرمى بيراميدز، وكان غائبًا تمامًا من الناحية الهجومية، وهو أمر لا يليق بحجم وقيمة النادي الأهلي.

أضاف «الأهلي أكبر من أي لاعب داخل الفريق، فلا يمكن الاعتماد على اسم أو نجم بعينه، فالمجموعة هي من تصنع الفارق».

صفقات الأهلي

وعن مستوى بعض اللاعبين، أوضح أبو مسلم: «محمود حسن تريزيجيه لم يقدم أي إضافة حقيقية منذ انضمامه، بينما أرى أن محمد علي بن رمضان هو أفضل صفقات الأهلي هذا الموسم».

كما وجه انتقادات حادة للمدير الفني ريبيرو، قائلًا: «ريبيرو لا يصلح أن يقود الأهلي، ورحيله بات حتميًا، فإدارة النادي ارتكبت خطأ كبيرًا بالتعاقد معه».

اختتم: «إمام عاشور لاعب مهم للغاية، لكن الأهلي لا يجب أن يكون معتمدًا على لاعب واحد فقط، بل على منظومة كاملة داخل الملعب».

الأهلي بيراميدز أحمد أبو مسلم صفقات الأهلي ريبيرو

