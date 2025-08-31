نقمة على الأهلي ولابد من رحيله .. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو

طالب أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، برحيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز.

وقال بلال، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: "مباراة الخروج من الأزمات تبدأ برحيل ريبيرو، هناك حالة من اللامبالاة في الملعب، ولا أعرف ماذا يريد".

وأضاف: "ريبيرو بلا أي ملامح فنية، ولا يجيد شيئًا من الناحية التكتيكية، وهو مدير فني عشوائي، حتى تبديلاته جاءت عشوائية، فما المغزى من تبديل بن شرقي؟"

وواصل: "لم أشعر بلاعبي الأهلي في الملعب، والمدير الفني الحالي يمثل نقمة على الأهلي، فهو بلا أي بصمة واضحة".

وأردف: "بيراميدز لم يكن أفضل من الأهلي، لكنك تشعر أن لاعبي الأهلي كانوا يؤدون وكأنهم يلعبون على الشاطئ".