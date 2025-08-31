بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

أثارت الفنانة سيرين عبد النور خلال الأيام الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو لها من إحدى حفلات بيروت، ظهرت وهي ترقص وتشارك الغناء مع الفنان العراقي سيف نبيل، بينما كان زوجها بجوارها.

وأثار فيديو سيرين عبدالنور مع سيف مبيل موجة كبيرة من الانتقادات من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا المشهد خروجًا عن المألوف، في حين دافع آخرون عن سيرين مؤكدين أن ما حدث لا يتعدى حدود التفاعل العفوي في أجواء احتفالية.

تحدث الفنان العراقي سيف نبيل لأول مرة عن الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة الفنانة سيرين عبد النور وهما يتفاعلان مع احدي الأغاني ، حيث تسبب فى حالة إثارة للجدل خلال الأيام الماضية .

https://youtube.com/shorts/PcNHG3sn13E