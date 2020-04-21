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أخبار العالم

أوبك تناقش إجراء فوريا للسيطرة على تدهور أسعار النفط

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع أوبك اليوم ناقش تنفيذ اتفاق تخفيض إنتاج النفط على الفور بدلا من أول مايو والتوقف عن زيادة الإنتاج خلال أبريل .

وأشارت إلى أن بعض وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" يعقدون مؤتمرا عاجلا عبر الهاتف اليوم  لمناقشة تطورات سوق النفط.

وقال مصدر إن  الوزراء يناقشون تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول مايو.

يأتى ذلك بعدما شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي انهيارا غير مسبوق تاريخيا.

وشهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا تاريخيا بأكثر من 300%، وسط صدمة عالمية حتى لأصحاب الخبرة في سوق النفط.

وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو المقبل إلى "سلبية" للمرة الأولى في تاريخها، حيث هبط سعر برميل النفط إلى نحو سالب 37.63 دولار.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق أن سعر الخام ارتفع إلى ما فوق الصفر.
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