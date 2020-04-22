تركيب 4 بوابات تعقيم بالسوق السياحي بأسوان لمواجهة كورونا.. صور

تواصل كافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، التنسيق والتعاون والتكاتف مع منظمات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية ملحمتها الوطنية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار انطلقت العديد من المبادرات الشبابية الهادفة والبناءة مثل مبادرة معًا ضد الكورونا وغيرها من المبادرات فى تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والرش، بجانب تنفيذ العديد من الأفكار والرؤى الإيجابية الساعية لمجابهة هذا المرض.

وضمن هذه الجهود شهدت مدينة أسوان البدء فى تركيب ٤ بوابات تعقيم يتم من خلالها رش كحول إيثيلى تركيز 70% فى مدخل السوق السياحى من ناحية الكورنيش ، وبوابة مدخل سوق الشواربى من ناحية السوق السياحى ومدخل الشواربى، وأخرى من ناحية مسجد الحج حسن، والأخيرة من بوابة مدخل السوق من ناحية شارع المطار.





ويأتى ذلك ضمن أنشطة مبادرة الخدمة المجتمعة لأحد فنادق مدينة أسوان برئاسة المدير العام يحيى قطب، وبإشراف المهندس محمد الصغير، مدير الإدارة الهندسية والمشروعات، وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة معًا ضد الكرونا بأسوان بحضور منسقى العمل الميدانى محمد عرجون ورشا محمود وفريق عمل الحملة.





ويتم تنفيذ كل هذه الجهود فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والتشارك بين جميع أطياف المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة والمتطوعين من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.





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